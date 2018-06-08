وزير الصناعة: بتشكيل الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى العمانى لمدة 3 سنوات

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، فى حكومة تسيير الأعمال، قراراً بتشكيل الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى العمانى لمدة 3 سنوات برئاسة المهندس سميح أنسى ساويرس، وعضوية كل من الدكتور عمر نبيل المراغى، وليد الحناوى، وعلاء الدين عمر، وشيرين عبد الرؤوف عيسى.





كما ضم التشكيل المهندس على حلمى عيسى، وأحمد محمد حافظ، والدكتور أحمد برهان الدين، والمهندس وليد لطفى حامد، وأحمد حسين كامل، وعبد الحميد دمرداش، والمهندس حسن عصام علام، وعمرو جمال السجينى.





وقد نص القرار على أن يرفع رئيس الجانب المصرى فى المجلس تقريراً دورياً نصف سنوى متضمناً الجهود والأنشطة التى قام بها المجلس وأهم المقترحات والخطط المستقبلية التى يراها المجلس لتعزيز التعاون المشترك وتنمية المصالح المشتركة بين مصر وسلطنة عمان.





وقال قابيل، فى بيان اليوم الجمعة، إن تشكيل الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى العمانى يأتى تتويجاً للزيارة الناجحة للرئيس السيسى لسلطنة عمان ومباحثاته مع السلطان قابوس بن سعيد خلال شهر فبراير الماضى، والتى مهدت الطريق لبدء مرحلة جديدة للعلاقات الاستراتيجية المصرية العمانية وتحقيق نقلة نوعية فى مسار التعاون المشترك بين البلدين على المستويين الثنائى والإقليمى، مشيراً إلى أن التشكيل يستهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين مصر وسلطنة عمان بما يسهم فى تيسير حركة التجارة بين البلدين وإقامة الاستثمارات المشتركة.



