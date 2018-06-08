اكتشاف دليل جديد لاحتمالية وجود حياة على المريخ.. تعرف عليه

كشف مسبار "Curiosity" التابع لوكالة ناسا عن مواد عضوية في طبقات من بحيرة قديمة على المريخ، وأكد وجود دورة موسمية من الميثان تقدم أقوى دليل حتى الآن على الحياة المحتملة على الكوكب.





وأعلن علماء ناسا عن هذا الاكتشاف في مؤتمر صحفي، أمس الخميس 7 يونيو الجاري، حيث نُشرت التفاصيل في مجلة العلوم.





وتستند هذه المعلومات إلى إعلان مماثل أصدرته ناسا، عام 2014، حيث أكد العلماء أنهم اكتشفوا جزيئات معالجة بالكلور على الكوكب الأحمر لأول مرة. ولكن الدليل الأخير يبدو أكثر موثوقية بكثير.





واكتشف المسبار مادة عضوية محفوظة في أحجار طينية عمرها 3 مليارات سنة في "Gale Crater". وكانت المادة موجودة في الطبقات الأولى من الصخور، على بعد 4 أميال من مكان العثور على الجزيئات العضوية.





وقال جين إيجينبرود، العالم في Goddard، خلال الإعلان الصحفي: "تستند جميع أشكال الحياة التي نعرفها إلى جزيئات عضوية". كما أشار إلى أنه في حين أن هذه الأدلة لا تثبت بالتأكيد وجود حياة على سطح المريخ، إلا أن هناك علامات تحفز إجراء المزيد من التحقيق.





ومع ذلك، تظل هناك أسئلة حول كيفية تكوين المادة العضوية. كما أوضح إيجينبرود قائلا: "على الرغم من أننا لا نعرف مصدر المادة، إلا أن الاتساق المذهل للنتائج يجعلني أعتقد أننا نمتلك إشارة غير ملحوظة للعناصر العضوية على المريخ. وهذا الأمر لا يشير إلى أن الحياة كانت موجودة، ولكنه يوضح أن كل الكائنات الحية بحاجة إلى العيش في هذا النوع من البيئة، وكل ذلك كان موجودا".





وقدم فريق آخر من العلماء بقيادة كريستوفر ويبستر، من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، أدلة على أن تركيزات الميثان المكتشفة على سطح المريخ تتبع تغيرات موسمية قوية. ويوفر الاختلاف الموسمي فكرة مهمة لتحديد أصل الميثان المريخي.





وأوضح ويبستر أن هذا الاكتشاف مثير حقا لأن 99% من غاز الميثان المنتج على الأرض، له أصل بيولوجي ويقدم أمثلة على حقول الأرز والنمل الأبيض. وأشار أيضا إلى أن الميثان يستمر لمدة 300 عام في الغلاف الجوي، وأن أي عمليات بحث أخرى تعني أنه قد تشكل أو تم إطلاقه مؤخرا.





وعموما، فإن الاكتشافات الأخيرة تبشر بالخير للمساعي المستقبلية، حيث قال أشوين فاسافادا، عالم من مشروع "Curiosity"، إن "فرص التمكن من العثور على علامات للحياة القديمة في مهام مستقبلية، إذا كانت الحياة موجودة أصلا، قوية للغاية".



