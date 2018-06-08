مصدر أمني يكشف حقيقة سرقة أعضاء الطفل المعثور على جثته في البدرشين

نفى مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، ما تداوله عددا من سكان مركز البدرشين حول سرقة الأعضاء البشرية الخاصة بالطفل المعثور على جثته، بدائرة المركز، كما نفى مصدر أخر ما تداولته بعض المواقع الإخبارية حول القبض على المتهمين بقتل الطفل وإلقاء جثته بدائرة المركز.





كان رجال مباحث الجيزة قد عثروا على جثة طفل مجهول الهوية، ملقاة بالطريق بدائرة مركز البدرشين.





كما كان اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارا من الرائد محمد أبو القاسم رئيس مباحث مركز البدرشين بورود بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة ملقاة بالطريق بدائرة المركز.





وعلى الفور إنتقل المقدم هاني عكاشة وكيل فرقة جنوب الجيزة، والقوة المرافقة له، لمكان البلاغ وعثر على جثة طفل، ومصاب بعدة كدمات وجروح وطعنات متفرقة بالجسم، ويرتدي تيشيرت أزرق اللون ولم يعثر بحوزته على أيه أوراق، تفيد بهويته الشخصية، وحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.



