وزير الأوقاف لـ المسلمين: بادروا في إخراج زكاة الفطر.. والأفضل نقدًا
الجمعة 08/يونيو/2018 - 12:29 م
هدى عبدالرازق
ناشد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، المسلمين أن يسارعوا في إخراج زكاة المال قبل انتهاء من شهر رمضان.
وأضاف "جمعة"، خلال خطبة الجمعة من مسجد الإمام الحسين، "بادروا في إخراج زكاة الفطر من الآن"، لافتًا إلى أنه تم تحديد قيمتها بـ 13 جنيه للفرد كحد أدنى، منوهًا بأنه من الأفضل أن تكون زكاة الفطر نقدًا، حيث أنها تعد الأصلح للفقير، ومن يخرجها حبًا له ثوابها.
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