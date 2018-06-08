الألمان لا يتوقعون الفوز بالمونديال!

كشف استطلاع للرأي أن ثلث الألمان يتوقعون فوز منتخب بلادهم ببطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.







وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الجمعة، أن 34% من الألمان يعتقدون أن منتخب بلادهم سيحرز لقب البطولة، التي ستبدأ في 14 يونيو (حزيران) الجاري حتى 15 يوليو (تموز) المقبل.







وكانت نسبة من يتوقعون ذلك بين الألمان خلال بطولة كأس العالم السابقة في البرازيل عام 2014 تبلغ 22% فقط، ولا يتوقع 54% من الألمان أن يفوز المنتخب، الذي يتولى تدريبه يواكيم لوف، باللقب في مونديال روسيا.



ويعتقد نحو 25% من الألمان أن منتخبهم سيعود إلى ألمانيا قبل نهائي الكأس.







وتوقع 5% فقط من الألمان أن منتخب بلادهم سيخسر في الدور التمهيدي أو سيخسر في الدور الـ16، بينما توقع 20% من الألمان أن يخرج منتخبهم من البطولة في دور الثمانية.







وعن استضافة روسيا لمونديال 2018، رأى 30% من الألمان أن هذا أمر جيد، بينما رأى 32% آخرين أنه أمر سيء، بينما ذكر 37% من الذين شملهم الاستطلاع أن الأمر لا يفرق معهم.







وأجرى الاستطلاع معهد "فالن" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من القناة الثانية في التليفزيون الألماني (زد دي إف).



وشمل الاستطلاع الذي أجري خلال الفترة من 5 حتى 7 يونيو (حزيران) الجاري 1284 ألمانياً.