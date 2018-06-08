وزير الإنتاج الحربي يبحث مع محافظ بني سويف آخر مستجدات مشروع زراعة النباتات الطبية والعطرية

بحث الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف بمقر ديوان عام الوزارة، آخر المستجدات لمشروع زراعة النباتات الطبية والعطرية بالمحافظة، وسبل دعم وزارة الإنتاج الحربي للمحافظة، في توريد محطات صرف صحي بتكنولوجيا حديثة محليا.





وأوضح "العصار" في بيان اليوم الجمعة، أنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، توفر شركات الإنتاج الحربي التي تمتلك إمكانيات تكنولوجية حديثة في منظومة إنشاء محطات الصرف الصحي تصنيع وتركيب عدد من المحطات بالمحافظة، ما يساهم في زيادة عدد القرى التي تتمتع بمنظومة صرف صحي كاملة.





ولفت الوزير، خلال اللقاء باللجنة المعنية بدراسة إقامة مشروع لزراعة النباتات الطبية والعطرية بمحافظة بني سويف على مساحة 69 ألف فدان والمشكلة من وزارات "الإنتاج الحربي – الاستثمار والتعاون الدولي – الزراعة – التجارة والصناعة – الري – الصحة ومحافظة بني سويف"، إلى أنه يجري حاليا دراسة إمكانية تنفيذ المشروع والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة بالمحافظة لإنشاء مجمع زراعي وصناعي وإقامة مجتمع حضري متكامل لتحقيق أعلى قيمة مضافة للمشروع ما يسهم في زيادة الدخل القومي ويجذب المستثمرين.





ونوه بدعم الوزارة لمحافظة بني سويف وتوفير جميع المتطلبات التي من شأنها أن تساهم في دعم وتطوير المحافظة.





بدوره كشف المحافظ، عن إعداد تصور عام وخطة متكاملة للمشروع، تحوي العديد من الدراسات الشاملة والمتكاملة التي أعدتها المحافظة مثل الدراسات الزراعية والمالية والقانونية والاقتصادية والجيولوجية والطبوغرافية لموقع المشروع، بالإضافة إلى المخطط الاستراتيجي والدراسات البيئية للمشروع وغيرها، فضلا عن مناقشة خريطة الموقع التي توضح مقوماته ومحدادته، مؤكدا أن هذا النشاط يحويه الإطار التخطيطي للمحافظة، ويعتبر نشاط تصنيع النباتات الطبية والعطرية من الأنشطة الأساسية وإحدى المقومات النوعية المتوافرة لبني سويف.





وأردف أن "بني سويف تتمتع بأجواء مناخية مناسبة لزراعة أنواع متعددة من النباتات الطبية والعطرية، وإقامة مشروع لزراعتها وتصنيعها يشكل فرصا واعدة لجذب الاستثمارات وتوفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، مشيرا إلى زيارته لشركة قها للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، واطلاعه على خطوط إنتاج تصنيع محطات الصرف الصحي وشاهد الإمكانيات التكنولوجية الحديثة المستخدمة في التصنيع، ما دعا إلى ضرورة الاستفادة من هذه التكنولوجيا في مجال تصنيع محطات الصرف الصحي بنظم معالجة متقدمة لصالح المحافظة".