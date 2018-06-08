وزير الأوقاف: لا يشترط أن تكون ليلة القدر 27 رمضان فقط
الجمعة 08/يونيو/2018 - 12:22 م
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن العشر الأواخر من رمضان هى أيام مباركة، مشيرًا إلى أن رسولنا الكريم كان يجتهد فيها في العبادة.
وأشار "جمعة"، خلال خطبة الجمعة من مسجد الإمام الحسين، إلى أن ليلة القدر لا يشترط أن تكون ليلة 27 فقط، بل يجب أن نلتمسها في ليلة من العشر أيام الأخيرة من شهر رمضان، محذرًا من قطع صلة الرحم في تلك الأيام، حيث لا يرفع عمل قاطع للرحم.
المزيد عن: وزير الأوقاف ليلة القدر العشر الاواخر من رمضان أخبار مصر