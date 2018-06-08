ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزير الأوقاف: لا يشترط أن تكون ليلة القدر 27 رمضان فقط

الجمعة 08/يونيو/2018 - 12:22 م
وزير الأوقاف: لا يشترط أن تكون ليلة القدر 27 رمضان فقط
مختار جمعة
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن العشر الأواخر من رمضان هى أيام مباركة، مشيرًا إلى أن رسولنا الكريم كان يجتهد فيها في العبادة.

وأشار "جمعة"، خلال خطبة الجمعة من مسجد الإمام الحسين، إلى أن ليلة القدر لا يشترط أن تكون ليلة 27 فقط، بل يجب أن نلتمسها في ليلة من العشر أيام الأخيرة من شهر رمضان، محذرًا من قطع صلة الرحم في تلك الأيام، حيث لا يرفع عمل قاطع للرحم.
المزيد عن: وزير الأوقاف ليلة القدر العشر الاواخر من رمضان أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
أوروجواي - أساسي
3
x
01:10
0
أوزبكستان - أساسي
كرواتيا - أساسي
-
x
18:00
-
السنغال - أساسي
سويسرا - أساسي
-
x
19:00
-
اليابان - أساسي
ألمانيا - أساسي
-
x
19:30
-
السعودية - أساسي
بولندا - أساسي
-
x
20:45
-
تشيلي - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/8/2018 1:00:05 PM