فلاش باك.. 7 معلومات تكشف تفاصيل تنصيب "السيسي" رئيسًا لمصر في 2014

4 سنوات مرت على تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيساً لمصر، خلفاً للرئيس المؤقت عدلي منصور، حيث تم انتخابه عام 2014 لمدة 4 سنوات بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية 2014، وذلك بعد الإطاحة بمحمد مرسي في 3 يوليو 2013 بعد عام من توليه مقاليد الحكم عقب مظاهرات طالبت برحيله.





وفيما يلي عدة معلومات تكشف تفاصيل حفل تنصيب عبدالفتاح السيسي رئيسًا لمصر:





- أقسم السيسي اليمين بحضور الرئيس المؤقت عدلي منصور وأعضاء المحكمة الدستورية العليا والحكومة وشخصيات دينية رسمية، بعد أن فاز في الانتخابات الرئاسية بحصوله على 780104 23 أصوات بنسبة 96.9% من الأصوات الصحيحة.





- عقب أداء اليمين الدستورية، توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قصر الاتحادية، ومع وصول الركب أطلقت مدفعية السلام إحدى وعشرين طلقة، وأدي حرس الشرف التحية، التي تلاها عزف السلام الوطني، ثم تفقد رئيس الجمهورية حرس الشرف، قبل أن يستقبله عدلي منصور، لدى سلم القصر لتحيته.





- شارك في المراسم ملك البحرين، وملك الأردن، وأمير دولة الكويت، والرئيس الفلسطيني، ورئيس جمهورية الصومال، وولي عهد المملكة العربية السعودية، وولي عهد إمارة أبو ظبي، ومبعوث شخصي لسلطان عُمان، ونواب رؤساء جمهوريات العراق، وجزر القمر، والسودان وجنوب السودان، ورئيس مجلس النواب اللبناني، ورئيس المجلس الوطني الشعبي بالجزائر، ونائب أول رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي، ووزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، وموريتانيا، وتونس، والمملكة المغربية، ووزير الشؤون الإسلامية والأوقاف بجمهورية جيبوتي، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ومدير الشؤون السياسية والإعلام والديوان باتحاد المغرب العربي.





- ومن الجانب الإفريقي، شارك رؤساء جمهوريات غينيا الاستوائية، وتشاد وإريتريا ومالي، ونائب رئيس جمهورية السودان، ونائب رئيس جمهورية جنوب السودان، ورئيسا وزراء سوازيلاند وليبيريا، ورئيس مجلس النواب في الجابون، ووزراء خارجية السنغال وإثيوبيا ونيجيريا ومدغشقر وغينيا بيساو وأنغولا وبوروندي وغامبيا وتنزانيا وأوغندا والكونغو الديمقراطية وبنين، ووزير شؤون رئاسة الجمهورية الجنوب إفريقي، ووزير الزراعة التوغولي ممثلا عن رئيس الجمهورية، فضلا عن رئيس برلمان عموم إفريقيا، ومفوضة الشؤون السياسية بالاتحاد الإفريقي، ممثلةً عن رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، والسكرتير العام لتجمع الكوميسا.





- وعلى المستوى الدولي، أرسلت إيران نائب وزير خارجيتها، كما يشارك كل من رئيس جمهورية قبرص، ورئيس البرلمان الروسي، ونائب رئيس الوزراء ووزير خارجية اليونان ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ووكيل سكرتير عام الأمم المتحدة، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المعلوماتية الصيني، ونائب وزير خارجية إيران لشؤون الشرق الأوسط، ومستشار وزير الخارجية الأمريكي ممثلاً عن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.





- قام الرئيسان بالتوقيع على وثيقة تسليم السلطة، التي تعد الأولى من نوعها في التاريخ السياسي المصري، وجاء نص الوثيقة "باسم الشعب صاحب السيادة وصاحب السلطات ومفجر الثورات، ثورة 25 يناير ووثورة 30 يونيو، وتنفيذا للاستحقاق الثاني للشعب المصري، وبناء على قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإعلان فوز عبد الفتاح السيسي في الانتخابات التي أجريت خارج مصر وداخلها....".





- بالتزامن مع الاحتفالات الرسمية، انطلقت الاحتفالات الشعبية بمختلف ميادين الجمهورية، فتوافد المواطنون على ميدان التحرير للاحتفال بتنصيب السيسي رئيسا للبلاد، ورفعوا الأعلام المصرية وصور المشير، ورددوا هتافات تعبر عن حبهم ودعمهم للسيسي، فيما حمل أحد المواطنين، نسرا خشبيا كبيرا وارتدى علم مصر ابتهاجا بالرئيس الجديد.















