برلماني: تعيين "مدبولي" رئيسا للحكومة "متوقع"

قال المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، إن تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل الحكومة كان متوقعًا.





وأضاف في تصريحات اليوم، أن ذلك جاء نظرًا لجدارته والتطورات التي حدثت في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، منذ توليه مسئوليتها والتي لم نرها من قبل.





وتابع أن "مدبولي" نجح في جميع التكليفات التي أسندها إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، في مشروعات الإسكان المختلفة، وفي مقدمها العاصمة الإدارية الجديدة، والمدن الجديدة ومشروعات الإسكان القومية، ومشروعات الصرف الصحي والإسكان الاجتماعي.





ونوه بأن وزير الإسكان السابق وفّر المسكن الملائم لجميع شرائح المجتمع، وعمل على تنمية وتطوير المدن الجديدة القائمة من خلال رفع المستوى الاجتماعي والبيئي، وإنشاء جيل جديد من المدن الجديدة لزيادة الرقعة المعمورة، إلى جانب توفير مياه الشرب للمواطنين بالصلاحية والمعدل العالمي طبقًا للمواصفات القياسية.





وتمنى التوفيق والسداد لرئيس الحكومة الجديد في مسئوليته خلال المرحلة المقبلة، ومساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي في استكمال مسيرة الإنجازات والعطاء لمصرنا الحبيبة.