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الأرصاد تحذر من موجة حارة تبدأ في هذا التوقيت: الرطوبة تصل إلى 85%

الجمعة 08/يونيو/2018 - 12:11 م
الأرصاد تحذر من موجة حارة تبدأ في هذا التوقيت: الرطوبة تصل إلى 85%
طقس حار
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قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع وصول الحرارة إلى 41، الإثنين المقبل، والذي يشهد ذروة الموجة الحارة التي تشهدها البلاد هذه الفترة.

وأوضح أن طقس شديد الحرارة، الأسبوع المقبل، حتى عيد الفطر، لافتا إلى أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض تدريجيا، لتصل نهاية الأسبوع إلى (37-38).

وأضاف في تصريحات صحفية،  أن نسبة الرطوبة ستكون مرتفعة لتصل إلى 85% طوال الأسبوع المقبل، موضحًا، أن هذا أمر طبيعي، أن ترتفع نسب الرطوبة مع دخول فصل الصيف.

ونوه بمجموعة من النصائح للمواطنين لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة، منها الحرص على عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، وارتداء الملابس فاتحة الألوان، وغطاء للرأس، وعدم ملء "تانك" البنزين في السيارات بشكل كامل، وتقليل حجم الهواء في إطارات السيارات درجة أو درجتين تحسبا لتمدد الهواء داخل الإطارات بفعل درجات الحرارة.

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