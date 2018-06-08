مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين بتصادم سيارتين بطريق "السويس - السخنة"

شهد طريق "السويس- السخنة"، اليوم الجمعة حادث تصادم سيارتين نقل واسفر الحادث عن مصرع شخصين، وأصيب اثنين آخرين، ونقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى السويس العام.



كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة عتاقة، باصطدام سيارتين نقل بطريق العين السخنة، حيث قامت قوات شرطة مرور السويس، بإزالة أثار الحادث من الطريق، وانتقل قيادات أمنية لموقع الحادث.



ونقل المصابين للعلاج لمستشفى السويس العام، كما نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى السويس العام.



