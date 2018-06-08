"القومي للمرأة" يشكر "إسماعيل".. ويوجه رسالة إلى رئيس الوزراء الجديد

توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، بأسمى معانى الشكر والتقدير إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق على جهوده المشرفه خلال الفترة الماضية.





وأكدت الدكتورة مايا مرسى، أن المهندس شريف إسماعيل قد واجه العديد من التحديات خلال فترة توليه رئاسة مجلس الوزراء في ظل ظروف صعبة، وحمل على عاتقه النهوض بأوضاع المواطن المصري فى جميع المجالات، كما أولى المهندس اسماعيل اهتماما واضحا بملف المرأة المصرية، حيث ضمت حكومته ست وزيرات شغلن أهم الحقائب الوزارية التى لم تصل إليها المرأة من قبل، فضلا عن وصول المرأة إلى منصب محافظ للمرة الأولى، مما يعكس مدى الثقة التى أولتها الحكومة فى قدرات المرأة المصرية.



