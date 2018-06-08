"القومي للمرأة" يهنئ نائلة جبر لفوزها بعضوية "الأمم المتحدة‎" لمواجهة التمييز ضد المرأة

توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التهانى الى السفيرة نائلة جبر لفوزها بعضوية لجنة الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك بعد أن حصلت على ١٤٣ صوتا خلال الانتخابات التى جرت بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.





وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها بفوز السفيرة نائلة جبر بهذا المنصب الهام، الذى يعكس مدى التقدير الدولى للجهود التى تبذلها مصر فى ملف المرأة والنهوض بأوضاعها والقضاء على جميع أشكال التمييز ضدها، مؤكدة أن السفيرة نائلة تستحق وبجدارة هذا المنصب الهام، فهى دائما ما كانت وسوف تظل مصدر فخر للمرأة المصرية فى جميع المناصب التى شغلتها، فهى صاحبة بصمات واضحة وتاريخ طويل فى قضايا المرأة وحقوق الانسان والاتجار بالبشر، مؤكدة ثقتها في أن ملف التمييز ضد المرأة سوف يشهد العديد من الإنجازات بفضل كفاءة وخبرة الدبلوماسية القديرة السفيرة نائلة جبر، متمنية لها المزيد من النجاح والتوفيق.



