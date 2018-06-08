"القومي للمرأة" يبدأ المرحلة الثالثة من برنامج "أدها وأدود" لتطوير الحرف اليدوية‎

بدأ المجلس القومي للمرأة، في المرحلة الثالثة من برنامج "أدها وادود" لتطوير الحرف اليدوية بدهشور، والتي ينظمها مركز تنمية مهارات المرأة، والتي سبق وأن تم تنفيذ المراحل السابقة منه بمحافظات أسوان ودمياط وجنوب سيناء.





وقامت بالتدريب المهندسة ماهيناز المسيري، خبيرة التصميم والديكور.

ويدعم المجلس السيدات المستفيدات من البرنامج بوحدات ماكينات خياطة ومنتجات للتشغيل ، وذلك بالتعاون مع جمعية التنمية للسياحة بدهشور، كما يقوم المجلس بمتابعتهن ودعمهن لتطوير منتجاتهن من اجل تحقيق التمكين الاقتصادي لهن.



