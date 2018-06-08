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"قومي المرأة" يهنئ النائبة فايزة محمود لحصولها على الميدالية الذهبية فى بطولة الجمهورية لتنس الطاولة‎

الجمعة 08/يونيو/2018 - 11:58 ص
قومي المرأة يهنئ النائبة فايزة محمود لحصولها على الميدالية الذهبية فى بطولة الجمهورية لتنس الطاولة‎
المجلس القومى للمرأة - أرشيفية
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أميرة خليل
 
هنأ المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، النائبة فايزة محمود؛ لحصولها على الميدالية الذهبية فى بطولة الجمهورية لتنس الطاولة، والتي عقدت مؤخرًا، فضلا عن تأهلها أيضا إلى بطولة العالم المقبلة.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، بهذا الإنجاز الرياضي الجديد الذي أحرزته النائبة فايزه محمود، والذي يُضم إلى سلسلة الإنجازات المحلية والدولية التي حققتها، كما تُضاف إلى السجل المشرف للمرأة المصرية، متمنية لها دوام التقدم والنجاح.

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