"التنمية المحلية" × أسبوع.. متابعة خطة مشروعات المرحلة الأولى بسوهاج

شهدت وزارة التنمية المحلية، على مدار الأسبوع المنصرم، نشاط مكثف داخل الوزارة، حيث استهله اللواء أبو بكر الجندي، بمتابعة خطة مشروعات المرحلة الأولى بسوهاج، فضلًا عن عقد جلسة تشاورية مع منظمات المجتمع المدني، ناهيك عن لقاءه مع سفير استراليا في القاهرة.









متابعة خطة مشروعات المرحلة الأولى بسوهاج





وجه اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية، فريق العمل بالمكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بمحافظتي قنا وسوهاج، بأهمية متابعة تنفيذ خطة مشروعات المرحلة الأولى وإعداد خطة المشروعات للعام المالي 2018/2019، في إطار يعتمد على تحقيق رضاء المواطنين والارتقاء بمستوى المعيشة وتعزيز الميزة التنافسية وتوفير فرص العمل التنموية بمحافظات الصعيد.









وفِي السياق ذاته، استقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا بمقر المحافظة وفد من فريق عمل المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر برئاسة الدكتور هشام الهلباوي -مدير البرنامج، وفريق عمل من البنك الدولي على رأسهم الدكتور محمد ندا، لمتابعة تنفيذ خطة مشروعات المرحلة الأولى بالمحافظة، وبحث اللقاء مناقشة الخطة المقترح تنفيذها خلال العام المالي 2018/2019 بمحافظة قنا بقطاعاتها المختلفة (مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق والنقل، وتنمية المناطق الصناعية والخدمات التكنولوجية)، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة محلياً والأصول المملوكة للدولة وتوفير موارد مالية محلية يمكن تعبئتها في تمويل مشروعات محلية، والتأكيد على أهمية الإسراع بوضع رؤية استراتيجية للمنطقة الحرفية لدعم توفير فرص عمل للشباب محليًا.









لقاء مع سفير استراليا في القاهرة





كما استقبل "الجندي"، نيل هوكينز سفير استراليا بالقاهرة، حيث تم خلال اللقاء الذي حضره أعضاء السفارة وعدد من قيادات الوزارة مناقشة سبل دعم و تعزيز التعاون المصري الاسترالي في مجال التنمية المحلية ، كما تم أيضاً مناقشة تطوير العلاقة بين معاهد التدريب المتخصصة في البلدين وتأهيل الكوادر وبناء القدرات والتعرف على التجربة الاسترالية في مجال اللامركزية، وتبادل الزيارات والتوأمة بين المدن.









وعرض وزير التنمية المحلية آفاق التعاون المتنامي بين البلدين وما شهده من زيادة في حجم التبادل التجاري والاستثماري والمرشح للتضاعف في السنوات القادمة بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي الهام الذي تبنته مصر، وقانون الاستثمار والمشروعات التنموية الكبرى.









إشادة السفير الإسترالي





ومن جانبه عبر السفير الإسترالي، عن استعداده للتعاون في مجالات التنمية المحلية والتدريب وتبادل الزيارات وإنشاء علاقات بين المعاهد الاسترالية المتخصصة ونظيرتها المصرية.









وأضاف السفير نيل هوكينز أن الصادرات الاسترالية لمصر متنوعة وتشمل القمح والبقوليات واللحوم وتقديم الاستشارات الفنية لعدد من المشروعات ، كما عبر السفير الأسترالي عن تقديره لرعاية الحكومة المصرية للمكون الإسترالي في القوة متعددة الجنسيات بسيناء وهي القوة التي يرأسها حاليًا استرالى منذ مارس 2018 ويلقى كل دعم ومساندة من القوات المسلحة المصرية.









وأشار السفير الى أن الاستثمارات الاسترالية فى مصر ممثلة استخراج المعادن من الرمال السوداء فى البرلس وكذلك تزايد الاهتمام بالاستثمارات الاسترالية فى مجال استخراج الذهب من منجم السكرى وغيره من المناطق الواعدة، معربًا عن استعداد الشركات الاسترالية للدخول للسوق المصرى بشكل أوسع لدى تعديل الاطار التشريعى الذى يتيح التعامل مع استخراج الذهب وهو ما يختلف عن الاطار التشريعى القائم والمرتبط أكثر بالطاقة من بترول وغاز.









جلسة تشاورية مع منظمات المجتمع المدني





وفي إطار متابعة وتنفيذ أنشطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا، كلف وزير التنمية المحلية، فريق عمل المكتب التنسيقي للبرنامج بالوزارة للقيام بزيارة ميدانية لمحافظة سوهاج، لمتابعة تنفيذ خطة مشروعات المرحلة الأولى بالمحافظة (العام المالي 2017/2018)، واستكمال جلسات التشاور لمناقشة المشروعات المقترحة في خطة العام المالي 2018/2019 على أن تتضمن مشروعات تنموية تحقق أهداف البرنامج وتعزز الميزة التنافسية للمحافظة بمشاركة كافة الأطراف الفاعلة محلياً والتي تتضمن منظمات المجتمع المدني والقيادات الطبيعية والشعبية وممثلي القطاع الخاص، تمهيداً لاعتمادها من المجلس الاقتصادي بالمحافظة ثم طرحها للاعتماد النهائي من جانب لجنة تسيير البرنامج برئاسة رئيس مجلس الوزراء.









وصرح الدكتور هشام الهلباوي -مدير برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر- أنه خلال الزيارة تم عقد لقاء تشاوري لمناقشة مشروعات الاقتصاد المحلي بخطة العام المالي 2018/2019 بمشاركة عدد كبير من ممثلي وقادة منظمات المجتمع المدني على المستويين المركزي والمحلي، بالإضافة إلى ممثلي بعض هيئات التنمية الاقتصادية الدولية، وممثلي جمعيات المستثمرين، وممثلي منتديات التنمية المحلية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة.















