كافاليرز يخطط للانتفاضة في دوري السلة الأمريكي

يواجه كليفلاند كافاليرز، تأخرا لم يسبق لفريق أن تعافى منه في سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ضد جولدن ستيت وريورز، لكن الفريق تعهد أن يواجه حامل اللقب، انتفاضة قوية.

ويتأخر كافاليرز، 0-3 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في 7 مباريات، ولم يسبق أن تعافى أي فريق في تاريخ البطولة من هذا التأخر ليحصد اللقب، وما يغضب الفريق، أنه كان يستطيع الفوز في مباراتين من الثلاث التي أقيمت حتى الآن.

وقال كيفن لاف، لاعب كافاليرز للصحفيين "المنافس فريق رائع بسبب هذا. لكننا منحنا أنفسنا الفرصة. أعلم أننا سننافس حتى النهاية في المباراة الرابعة. لن نستسلم".

لكن ما يجعل الأمور أكثر صعوبة، هو أن وريورز الذي يبتعد بانتصار واحد عن الحفاظ على اللقب، يملك هجوما قويا، ويستطيع التسجيل من أي مكان في الملعب.

ويعلم كافاليرز قليلا عن إعادة كتابة التاريخ، عندما صعق وريورز في 2016، إذ تعافى من تأخره 1-3، ليحصد اللقب.

لكن ذلك الفريق لوريورز، كان على بعد عدة أسابيع من التعاقد مع كيفن دورانت، وهي الصفقة التي جعلت ميزان القوى في صالحه.



وقال تايرون لو، مدرب كافاليرز "نعلم أننا نستطيع الفوز على هذا الفريق ونملك الثقة لفعل ذلك. يجب أن نكون أفضل في بعض الأمور، التي سببت لنا المشاكل".



وأشار لو، إلى أن لاعبيه شعروا بخيبة أمل بعد الهزيمة الأربعاء الماضي، في مباراة تقدم فيها كافاليرز بفارق 13 نقطة، لكن الفريق تخطى ذلك، وينتظر خوض مباراة مصيرية اليوم الجمعة.



ومع وجود ليبرون جيمس، لا يمكن استبعاد أن يحقق كافاليرز المفاجأة، وقال اللاعب "أشعر بحالة جيدة حتى بعد التواء كاحلي أو مشكلة عيني أو الالتحامات القوية خلال هذه السلسلة. ما زلت أشعر بالحماس عندما ارتدي زي الفريق".



وأكد المدرب لو، أن كافاليرز تخطى الهزيمة في المباراة الثالثة والتي تأخر فيها بنقطة واحدة في آخر دقيقتين، قبل أن ينتصر وريورز، بنتيجة 110-102.