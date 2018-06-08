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استياء موظفى نقابة المهندسين من المجلس الجديد

الجمعة 08/يونيو/2018 - 11:49 ص
استياء موظفى نقابة المهندسين من المجلس الجديد
نقابة المهندسين - أرشيفية
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نهى وجيه
 
يبدو أن نقابة المهندسين لن تنعم بالاستقرار الذى كان قبل خوض انتخابات مجلس الإدارة فى مارس الماضى، حيث تعانى من صراعات وأزمات بين قائمة «فى حب مصر» التى نجح منها النقيب هانى ضاحى، وقائمة «تيار الاستقلال» التى جاء منها النقيب السابق، طارق النبراوى.

 وأكد مصدر بالنقابة أن جميع أنشطتها متوقفة، وجميع لجانها لا تعمل، وهناك حالة ركود بكافة جوانبها، مضيفا أن النقيب الجديد وأعضاء قائمة «فى حب مصر» لا يتواصلون مع أعضاء قائمة «تيار الاستقلال»، ولا يهتم أحد برأيهم فى محاولة لتهميشهم، موضحاً أن أعضاء «تيار الاستقلال» تقدموا بشكوى لوزير الرى منذ شهرين، ولم يرد عليهم أحد حتى الآن. 

وأشار إلى أن أعضاء قائمة الاستقلال يفكرون جديا فى عدم خوض الانتخابات القادمة، لشكهم فى أن هناك اتجاهًا لأن تصبح النقابات المهنية مجرد لافتات، وليس لها دور فعال فى المجتمع.

 وأضاف أن الجميع يتعامل مع هانى ضاحى، كأنه وزير، والجميع ينادونه فى النقابة بسيادة الوزير.

وأكد أن النقيب الجديد وأعضاء قائمته يضطهدون موظفين بالنقابة لاعتقادهم أنهم محسوبون على مجلس طارق النبراوى، النقيب السابق، رغم أنهم موظفون وانتماؤهم الأول والأخير لعملهم، وأوضح أن المجلس الحالى يحاول أن يتصيد لهؤلاء الموظفين الأخطاء، بهدف نقلهم لأقاصى الصعيد للتخلص منهم، ما أوجد حالة من الاستياء الشديد بينهم.

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