عمومية «عبيد» عزلت المجلس.. صراع نقيب الصيادلة ومجلسه عرض مستمر

يتسم الصراع المحتدم منذ فترة بنقابة الصيادلة، بأنه صراع على الاختصاصات، والسيطرة، والكراسى، وخلال الأيام القليلة الماضية، حدثت انقسامات حادة بين النقيب د.محيى عبيد وغالبية مجلس الإدارة، ما أدى إلى دعوة كل طرف إلى عقد جمعية عمومية غير عادية، تطيح بالطرف الآخر.





ودعا كل طرف بالفعل لعقد جمعية عمومية، النقيب ومعه 231 صيدلياً دعوا لعقدها يوم 14 من مايو الماضى، و10 من أعضاء المجلس دعوا إلى اليوم التالى 15 مايو، وجرى خلال عمومية النقيب عزل أعضاء من مجلس النقابة. وفى جمعية اليوم التالى تمت إحالة النقيب د.محيى عبيد، للتحقيق والتأديب وإيقافه عن مزاولة مهام منصبه. وقام كل طرف بالطعن على ما صدر من قرارات بكل جمعية عمومية، لكن الأمر أدى فى النهاية إلى استعانة النقيب بشركة حراسة وبودى جاردات لمنع أعضاء المجلس الذى عزلهم من دخول المبنى، وتم تصعيد من يليهم فى آخر انتخابات.





د. على عبدالله، مدير المركز المصرى للدراسات الدوائية، يرى أن نقيب الصيادلة خالف القانون وسيتم البت فى طعون مجلس النقابة ضده فى الشق المستعجل، ما يؤدى إلى إنهاء الخلاف قبل بدء فتح باب الترشيحات فى ديسمبر القادم، لانتخابات النقابة فى مارس 2019، ووصف ما قيل عن منع النقيب عقد الانتخابات بـ «الهرتلة»، وطالب الصيادلة بالنزول والترشح لانتخاب نقيب ومجلس للصيادلة للحفاظ على المهنة.





د. أشرف مكاوى، رئيس نادى الصيادلة، أكد أنه رغم الخلافات الحالية إلا أنه لن يتم تأجيل الانتخابات، لافتا إلى أنها ستكون المنفذ الوحيد لإنهاء حالة الانقسام الحادة بالنقابة.



