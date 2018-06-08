ماذا يشاهد الكبار فى رمضان؟

شويكار: مفتونة بـ «ليالى أوجينى»





وحيد حامد: لا يوجد ما يستحق المشاهدة





سميرة أحمد: معجبة بأداء محمد رمضان





إلهام شاهين: باسل وحنان وريهام الأفضل





للكبار فيما يشاهدون مذاهب، وعادة ما يكون للجمهور رأى، وكبار مهنة التمثيل لهم رأى آخر، لذا قررنا أن نسأل «بتوع الشغلانة»، كما يقولون بالبلدى، ماذا يشاهدون فى دراما هذا العام، لرمضان 2018، ومن الأفضل كممثل، وممثلة، ومؤلف ومخرج، الحكاية باختصار، للكبار فيما يشاهدون مذاهب.





فى البداية قالت الفنانة الكبيرة شويكار: أنا مغرمة بمسلسل «ليالى أوجينى»، للمخرج هانى خليفة، وبطولة ظافر العابدين، وأمينة خليل وإنجى المقدم، وأسماء أبواليزيد، وأنا معجبة بأداء «أسماء أبو اليزيد»، وأتتبع خطواتها من العام الماضي، حينما قدمت مسلسل «هذا المساء»، وأوضحت شويكار أنها تشعر بنضوج كبير فى أدائها هذا العام، كما أن كلا من ظافر العابدين وأمينة خليل وإنجى المقدم ومراد مكرم كلهم رائعون.





وأضافت شويكار أنها تتابع مسلسل الزعيم عادل إمام، ومعجبة جدًا به، وكذلك مسلسل يحيى الفخرانى «بالحجم العائلى»، ومن وجهة نظرها أمينة خليل هى أفضل ممثلة لهذا العام بمسلسل «ليالى أوجينى».





بينما علق الكاتب الكبير وحيد حامد عن دراما رمضان 2018 قائلاً: «هذا العام لا يوجد مسلسل واحد يستحق لقب الأفضل بين كل الأعمال المعروضة»، وتابع «مفيش حاجة تكتفك وتقعدك»، لذا لا أتابع أى مسلسل فى دراما رمضان لهذا العام.





واتفق معه الكاتب مصطفى محرم بأنه لم يجد فيها ما يحمسه للمتابعة، وكذلك سمع لكثير من المحيطين به، أغلب الأعمال المعروضة هذا العام ليست جيدة على الإطلاق.





بينما أشار الكاتب الكبير بشير الديك إلى أنه يتابع بشغف كبير مسلسل «ليالى أوجينى»، لأنه مصنوع بشكل جيد، والأداء التمثيلى أكثير من رائع، وحينما يشاهده يشعر أنه أمام مباراة كبيرة فى التمثيل بين أبطاله، وأوضح الديك أن هانى خليفة أفضل مخرج لهذا العام، وأفضل مؤلف تذهب لكل من إنجى القاسم وأسماء عبد الخالق، وفى التمثيل ظافر العابدين وأمينة خليل، وأضاف الديك أنه مستمتع جدًا بالحالة التى خلقها هذا المسلسل.





وكان للفنانة سميرة أحمد رأى آخر، وأنها معجبة بالأداء التمثيلى لمحمد رمضان فى مسلسله «نسر الصعيد»، والمجهود الكبير المبذول فى هذا المسلسل.





أضافت أحمد أن أفضل ممثلة شابة تذهب إلى أسماء أبو اليزيد عن مسلسلها «ليالى أوجينى»، وأفضل ممثل محمد رمضان لأنه أتقن كلا الدورين فى مسلسل نسر الصعيد، من خلال دور الأب والابن، وأتقن اللهجة الصعيدية بشكل جيد، وعن الممثلة أمينة خليل قالت سميرة أحمد: هى فى أفضل حالاتها خصوصًا عن مسلسلها السابق «لا تطفئ الشمس»، أما عن مسلسل الزعيم عادل إمام فقالت أحمد: «جيد لكن كنا بحاجة للكوميديا لأنه زعيم الكوميديا».





وأشارت سميرة إلى أن ريم مصطفى ممثلة جيدة فى مسلسل «أمر واقع»، وأدت دورها بشكل جيد جداً، وما يعيب دراما هذا العام من وجهة نظرها أن هناك إهانة كبيرة للمرأة، خاصة لأنها الأم والأخت والحبيبة والزوجة، وهناك مشاهد مؤذية مثل التدخين والمخدرات والألفاظ البذئية كثيرة جدًا، وترى أنه من الأفضل أن تكون الرقابة صارمة مع مثل هذه المشاهد أكثر من ذلك، كما أرى أن هناك اختفاء كبيرا للكوميديا هذا العام، وكل ما يقدم من أعمال تحت بند الكوميديا لا يمت بصلة لها، إنما يطلق عليها لقب الاستظراف.





أما الفنانة الكبيرة «لبنى عبد العزيز» فقالت: أنا لى عدة أعوام مقاطعة تماماً لمشاهدة أعمال رمضان بسبب المشاهد، والألفاظ البذيئة المنتشرة وأصبحت عادية فى مسلسلات هذا الشهر الكريم، لذا قررت مقاطعة دراما رمضان منذ عدة سنوات كما قلت لك.





أما الفنانة الكبيرة إلهام شاهين فقالت: «أتابع بشغف كبير 3 أعمال هى «ليالى أوجينى»، و»الرحلة « لباسل خياط، الذى أرى أنه أفضل ممثل لهذا العام، وكذلك مسلسل «فوق السحاب» لإعجابى الشديد بأداء كل من هانى سلامة وأمير شاهين، أما أفضل مؤلف من وجهة نظرى فهو عمرو الدالى مؤلف «الرحلة «، أما أفضل مخرج فهو حسام على عن مسلسل «الرحلة»، أما أفضل ممثلة لكل من حنان مطاوع، وريهام عبد الغفور عن دوريهما فى مسلسل الرحلة، أما أفضل ممثلة شابة فهى ميرنا نور الدين التى تلعب شقيقة هانى سلامة فى مسلسل «فوق السحاب».





أما أعمال الكبار مثل الزعيم والفخرانى ويسرا وهنيدى فترى شاهين أنهم صاروا خارج كل التقييمات، وأصبحوا أعلى من المقارنات بالجيل الجديد من الشباب.



