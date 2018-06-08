بعد قتله في كلبش2.. ما لا تعرفه عن أحمد صلاح حسني

تألَّق الفنان ولاعب كرة القدم السابق أحمد صلاح حسنى بشكل كبير خلال مشاركته ضمن السباق الرمضانى فى مسلسل "كلبش2" مع النجم أمير كرارة، حيث أصبح مثارًا لحديث مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام الماضية.





ولم يكن مجال التمثيل هو الأول الذى خاضه الفنان أحمد صلاح حسنى ونجح فيه، فقد خاص عددًا من المجالات الأخرى بدأها بكرة القدم، مرورًا بالتلحين.. وفي السطور التالية سنرصد معلومات لا يعرفها الكثيرون عن "حسنى".





بدأ أحمد صلاح حسنى حياته كلاعب كرة قدم فى النادى الأهلى المصرى قبل الانتقال للاحتراف فى نادى شتوتجارت فى ألمانيا، ثم انتقل للعب بعد ذلك لنادى جنت البلجيكى، وعاد للنادى الأهلى موسم 2003-2004، وهو العام الذى خسر فيه الأهلى بطولة الدورى ليعود إلى الاحتراف فى نادى ريزيسبور التركى، وبعد عامين يعود للعب لنادى المقاولين العرب، ثم الإسماعيلى، ثم يُنهى مسيرته الكروية فى نادى هانجزو جرينتاون الصينى عام 2008 وعُمره 25 عامًا فقط.





بعد اعتزاله كرة القدم اتجه أحمد صلاح حسنى لكارير مختلف تمامًا عن المجال الرياضى، وهو التلحين، حيث لحَّن عددًا كبيرًا من الأغانى الناجحة لكبار النجوم، ومنهم عمرو دياب فى أغنية "أنا معاك برتاح"، ومحمد حماقى فى أغنية "حاجة مش طبيعية"، كما تعامل مع الفنانة نيكول سابا وعدد من المطربين الآخرين.





بعد 5 سنوات من اعتزاله كرة القدم اتَّجه حسنى، لمجال التمثيل بدأه من خلال مشاركته فى دور صغير فى مسلسل "شربات لوز" مع الفنانة الكبيرة يسرا عام 2012، ثم في أدوار متنوعة فى مسلسلات "طرف تالت"، و"تحت الأرض"، و"حوارى بوخارست"، ثم أمام الزعيم عادل إمام في رمضان الماضى فى مسلسل "عفاريت عدلى علام"، ويشارك العام الجارى بدور متميز فى مسلسل "كلبش2" مع النجم أمير كرارة.





وما لا يعرفه الكثيرون أن الفنان أمير كرارة متزوج من هند صلاح حسنى، شقيقة أحمد صلاح حسنى، وذلك منذ عام 2010، وله منها طفلان هما "سليم"، و"ليلى"، حيث كان يُعتقد فى البداية أن علاقته الأسرية بـ"كرارة" هى ما ساعده على دخول مجال التمثيل، وهو ما نفاه مرارًا وتكرارًا.