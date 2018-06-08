مذيعتان بماسبيرو تنصبان باسم وزير الكهرباء فى رمضان

عملية نصب كبيرة تورط فيها اثنان من العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام، بعدما انتحلا صفة أبناء وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر للإيقاع بالضحايا وإقناعهم بالتعيين فى وزارة الكهرباء عن طريق والدهما. تعود القصة لوقوع إسماعيل عبد الوهاب محمد الشهير بإسماعيل البهنساوى، ضحية فى أيدى س.أ كبيرة مذيعات ومقدمة برنامج بإذاعة القرآن الكريم، وشقيقتها و. أ المذيعة، بعدما دفع مع آخرين مبلغ مليون جنيه، بحجة تعيينهم بقطاع الإذاعة فى ماسبيرو أو وزارة الكهرباء أو وزارة البترول، وبعد فترة من الوقت اكتشف أن الأمر لم يتعد عملية النصب. فتقدم بشكوى للنائب العام برقم 18 لسنة 2018، وتم تحويل عريضة الشكوى للمحامى العام بالقاهرة، وبدوره حولها إلى النيابة المختصة «بولاق أبو العلا» برقم 10 وتم فتح محضر رسمى برقم 280 لسنة 2018.







