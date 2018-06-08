ضبط ربة منزل بحوزتها كمية من الهيروين بالعاشر من رمضان

تمكن ضباط مباحث قسم أول العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، من ضبط ربة منزل، قبل ترويجها كمية من مخدر الهيروين، على عملائها بدائرة القسم.



وتلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط "مريم ا م د" 22 عاما ربة منزل مقيمة، مساكن عثمان دائرة قسم تاني العاشر من رمضان وبحوزتها 2 لفافة من جوهر الهيروين المخدر، يزن نحو 100 جرام وهاتف محمول ماركه "سامسونج" ومبلغ مالي 130 جنيها.



تم التحفظ على المتهمة، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5009149 جنايات قسم أول العاشر من رمضان.