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ضبط عاطل متهم بإصابة أمين شرطة بمركز بلبيس في الشرقية "صور"

الجمعة 08/يونيو/2018 - 10:57 ص
ضبط عاطل متهم بإصابة أمين شرطة بمركز بلبيس في الشرقية صور
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سمر السيد -إسلام علي
 
ألقى ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم، القبض على عاطل مطلوب ضبطه وإحضاره من النيابة العامة، استعمل القوة مع ضباط مباحث مركز بلبيس، وأصاب أمين شرطة.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من الرائد نبيل غيث، رئيس مباحث بلبيس، يفيد بتمكن معاوني المركز النقيب إسلام عمارة، والنقيب أحمد حشيش، والنقيب هشام عبد الحميد، والنقيب إسلام ياسين، والنقيب محمد أشرف، من ضبط المدعو "إبراهيم س ن" عاطل مقيم بندر بلبيس، والصادر ضده ضبط وإحضار من النيابة العامة في القضية رقم 5133 لسنة 2018 إداري مركز بلبيس وفي أثناء ضبطه استعمل القوة والعنف مع ضباط المباحث والقوة المرافقة لهم، وأصاب "محمد. ا" أمين شرطة بمباحث بلبيس، بجرح باليد، وتم نقلة لمستشفى بلبيس؛ لتلقي العلاج اللازم.


تم التحفظ على المتهم، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14288 لسنة 2018 أحوال مركز بلبيس.
ضبط عاطل متهم بإصابة أمين شرطة بمركز بلبيس في الشرقية "صور"
ضبط عاطل متهم بإصابة أمين شرطة بمركز بلبيس في الشرقية "صور"
ضبط عاطل متهم بإصابة أمين شرطة بمركز بلبيس في الشرقية "صور"
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