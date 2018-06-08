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أسعار الجملة في سوق العبور اليوم الجمعة 23 رمضان

الجمعة 08/يونيو/2018 - 10:48 ص
أسعار الجملة في سوق العبور اليوم الجمعة 23 رمضان
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استقرت أسعار الخضروات اليوم الجمعة، حيث سجل كيلو الطماطم  سعر ما بين 6 إلى 7 جنيهات بسوق التجزئة  والفلفل ما بين 10 و12 جنيها ، وآلبطاطس 3.5 جنيه ، والبصل ما بين 2.5 إلى 3.5 جنيهات  والفاصوليا الخضراء من 5 الي6 جنيهات ، والليمون من 8 الي 10 جنيهات ،والكوسة ارتفع سعرها من 4 جنيهات الي 8 جنيهات ،والخيار 4 جنيهات ، والثوم 20 جنيها ، والباذنجان 5 جنيهات ، والملوخية من 4 إلى  5 جنيهات ، وارتفعت إلى 6 جنيهات ، والجزر 7 جنيهات ، والقلقاس 5 جنيهات ، والبسلة 6 جنيهات.

كما واصلت  أسعار الخضروات والفاكهة استقرارها اليوم و سجل  كيلو العنب ما بين 10 إلى 15 جنيها ، والتفاح ما بين 17 و 20 جنيها ، والموز  6.5 و 7 جنيها  ، والخوخ  من 5 إلى 10 جنيهات ، والبلح من 8 إلى 12 جنيه ، وكيلو الأناناس ما بين 4 إلى 5 جنيهات ، و المشمش 10 جنيهات والبطيخ الواحدة ما بين 15 الى 20 جنيهًا.
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