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لأول مرة.. مهاجر مصري يفوز بعضوية البرلمان الكندي

الجمعة 08/يونيو/2018 - 10:43 ص
لأول مرة.. مهاجر مصري يفوز بعضوية البرلمان الكندي
البرلمان الكندي
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الفجر
 
شهدت النتائج الرسمية لانتخابات البرلمان الكندي، فوز البروفسير المصري شريف السبعاوي بعضوية البرلمان الكندى "اونتاريو" ليسجل أول مهاجر مصري يفوز بعضوية البرلمان الكندي.

يدرس "السبعاوي"، بكبرى الجامعات الكندية ليكون أول مرشح مصرى فى انتخابات البرلمان الكندى من أصل مصري، مرشحا عن الحزب الكندي.

وكان "السبعاوي"، قد صرح يناير الماضي أثناء ترشحه للبرلمان أن برنامجه سيركز على الاهتمام بالعلاقات المصرية الكندية لتشهد تحولًا جديدًا في العلاقات بين البلدين وخاصة العلاقات الاقتصادية.
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