ننشر كواليس حلقة توفيق عكاشة الممنوعة من العرض في شيخ الحارة مع بسمة وهبة

أفادت تقارير صحفية أن الحلقة التي سجلتها الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة2" على شاشة القاهرة والناس، مع الإعلامي توفيق عكاشة، لن تخرج إلى النور.





وجاء في كواليس الحلقة الممنوعة من العرض دون أسباب واضحة معلنة، اعتذار عكاشة للرئيس السيسي، كما تحدث عن نبوءاته، وتعرضه لمؤامرة، وأعرب عن ندمه على استضافة السفير الإسرائيلي في بيته، وبسؤاله عن حياة الدرديري، قال إنها أول حب في حياته وأنها أكثر شخصية وقفت بجانبه.





كما جاء في الكواليس، قول عكاشة، إن الرئيس السادات أعظم رئيس في تاريخ مصر وإن الرئيس السيسي سيكون الأعظم بعد انتهاء فترة ولايته الثانية.





يذكر أن الموسم الثاني من "شيخ الحارة"، استضاف عدد من الفنانين والرياضيين في مختلف الموضوعات الشائكة والمثيرة للجدل، يذاع البرنامج على شاشة القاهرة والناس، تقديم بسمة وهبة.