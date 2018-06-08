ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

طرق الحصول على شفاه أكثر امتلاءاً بالمكياج قبل زفافك

الجمعة 08/يونيو/2018 - 10:43 ص
طرق الحصول على شفاه أكثر امتلاءاً بالمكياج قبل زفافك
طرق الحصول على شفاه أكثر امتلاءاً بالمكياج
طباعة
 

ابتكرت معظم الماركات العالمية ألوان متنوعة من أحمر الشفاه، لأن الشفاه من أكثر الملامح التي تزيد من جمال الوجه وتعتبر من الملامح الجذابة لدى السيدات حميعاً. وتفضل بعض السيدات الشفاه الممتلئة ولكن لا تحبذن عمليات البوتوكس أو تجميل الشفاه ر تفضل المكياج الذي يبرز شفاهها أكثر.

إليك هذه الطرق لشفاه تبدو ممتلئة أكثر بالمكياج:

البلمبر
يقوم البلمبر بتحريض الشفاه على الإنتفاخ وهو مثل أحمر الشفاه ويأتي كأحمر شفاه بدرجات ملونة أحياناً وأحياناً أخرى فقط من دون لون. ويجعل البلمبر شكل الشفاه أكثر إمتلاءاً ويمكن وضعه قبل لون أحمر الشفاه المرغوب لنتائج واضحة. ومن أكثر البلمبرز فعالية هم Backstage Pros Lip Maximizer  من Dior وVernes a Levres Plump Up من YSL.

البرايمر
هو كريم أساس الشفاه ولكن يحددها أكثر ويقوم بتغليف لونها من أجل دمج لون البشرة مع لون الشفاه. وثم يمكنك رسم خط شفاهك بمساحة أوسع من ما هي عليه لتكبير حجمها ويمكنكِ بعدها وضع أحمر الشفاه والذي يقوم البرايمر بالحفاظ عليه لمدة أطول مثل برايمر NYX Professional makeup primer.

لون أحمر الشفاه
تعطي الشفاه الطبيعية إمتلاءاً ولمعة جذابة لشفاه السيدة، وإن أردت شفاه أكثر إمتلاءاً اختاري ألوان أحمر الشفاه والطبيعي مثل النود وألوان قريبة من الشفاه والتي تجدينها في مجموعة Everlasting Liquid Nudes المليئة بألوان جميلة ورقيقة لشفاه تبدو منتفخة بالطبيعة، هذا بالإضافة إلى لون Pink Silky Satin  من Christian Louboutin .


المزيد عن: شفاه أكثر امتلاءاً جمال تكبير الشفاه تطبيق المكياج المكياج
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
أوروجواي - أساسي
3
x
01:10
0
أوزبكستان - أساسي
كرواتيا - أساسي
-
x
18:00
-
السنغال - أساسي
سويسرا - أساسي
-
x
19:00
-
اليابان - أساسي
ألمانيا - أساسي
-
x
19:30
-
السعودية - أساسي
بولندا - أساسي
-
x
20:45
-
تشيلي - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/8/2018 11:00:04 AM