طرق الحصول على شفاه أكثر امتلاءاً بالمكياج قبل زفافك





ابتكرت معظم الماركات العالمية ألوان متنوعة من أحمر الشفاه، لأن الشفاه من أكثر الملامح التي تزيد من جمال الوجه وتعتبر من الملامح الجذابة لدى السيدات حميعاً. وتفضل بعض السيدات الشفاه الممتلئة ولكن لا تحبذن عمليات البوتوكس أو تجميل الشفاه ر تفضل المكياج الذي يبرز شفاهها أكثر.





إليك هذه الطرق لشفاه تبدو ممتلئة أكثر بالمكياج:





البلمبر

يقوم البلمبر بتحريض الشفاه على الإنتفاخ وهو مثل أحمر الشفاه ويأتي كأحمر شفاه بدرجات ملونة أحياناً وأحياناً أخرى فقط من دون لون. ويجعل البلمبر شكل الشفاه أكثر إمتلاءاً ويمكن وضعه قبل لون أحمر الشفاه المرغوب لنتائج واضحة. ومن أكثر البلمبرز فعالية هم Backstage Pros Lip Maximizer من Dior وVernes a Levres Plump Up من YSL.





البرايمر

هو كريم أساس الشفاه ولكن يحددها أكثر ويقوم بتغليف لونها من أجل دمج لون البشرة مع لون الشفاه. وثم يمكنك رسم خط شفاهك بمساحة أوسع من ما هي عليه لتكبير حجمها ويمكنكِ بعدها وضع أحمر الشفاه والذي يقوم البرايمر بالحفاظ عليه لمدة أطول مثل برايمر NYX Professional makeup primer.





لون أحمر الشفاه

تعطي الشفاه الطبيعية إمتلاءاً ولمعة جذابة لشفاه السيدة، وإن أردت شفاه أكثر إمتلاءاً اختاري ألوان أحمر الشفاه والطبيعي مثل النود وألوان قريبة من الشفاه والتي تجدينها في مجموعة Everlasting Liquid Nudes المليئة بألوان جميلة ورقيقة لشفاه تبدو منتفخة بالطبيعة، هذا بالإضافة إلى لون Pink Silky Satin من Christian Louboutin .







