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العثور على طفلة حديثة الولادة بمقابر منيا القمح

الجمعة 08/يونيو/2018 - 10:44 ص
العثور على طفلة حديثة الولادة بمقابر منيا القمح
رضا طبلية
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إسلام علي
 
عثر عددًا من الأهالي بمركز منيا القمح بالشرقية، علي طفلة حديثة الولادة داخل أحد المقابر، وتم تسليم الطفلة لمركز الشرطة، وعمل محضر بالواقعة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مركزشرطة منيا القمح، بالعثور علي طفلة حديثة الولادة داخل المقابر وبها رباط الحبل السري، وجروح، تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة، قررت إيداعها مستشفى منيا القمح لرعايتها.
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