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العثور على آثار أقدم حيوان في التاريخ

الجمعة 08/يونيو/2018 - 10:36 ص
العثور على آثار أقدم حيوان في التاريخ
العثور على آثار أقدم حيوان في التاريخ
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عثرت دراسة حديثة، على آثار حيوانات تعود لـ541 مليون سنة، في ممر يانتسي الجبلي بجنوب الصين.

ولم يعرف العلماء حتى الآن، لأي حيوان صغير تعود هذه الآثار، حيث أوضحت الدراسة التي نشرتها مجلة "سايسن أدفانسز"، أنها أقدم آثار متحجرة أكتشفت حتى الآن.

وأشار زي تشين، الباحث الصيني من الأكاديمية الصينية للعلوم، إلى أن الصخور التي تحوي هذه المتحجرة تعود من 541 الى 551 مليون سنة".

وأضاف الباحث الصيني إن ثنائية التماثل قد تكون أحد أسلاف مفصليات الأرجل أو رباعية القوائم.

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