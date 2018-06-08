اليوم.. انقطاع المياه عن 5 مناق بمحافظة أسوان لأعمال الصيانة
الجمعة 08/يونيو/2018 - 10:38 ص
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان عن قطع مياه الشرب عن منطقة الكسارة- الشيمة- الحجلاب- صالح حرب عمارات الصنين، وذلك يوم غد الجمعة من الساعة العاشرة مساءً وحتى الساعة العاشرة من صباح السبت الموافق 9-6-2018، نظرًا لقيام الشركة بأعمال الإحلال والتجديد لخطي السحب والطرد لرافع مياه صالح حرب.
وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.
وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن “125