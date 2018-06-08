اليوم.. انقطاع المياه عن 5 مناق بمحافظة أسوان لأعمال الصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان عن قطع مياه الشرب عن منطقة الكسارة- الشيمة- الحجلاب- صالح حرب عمارات الصنين، وذلك يوم غد الجمعة من الساعة العاشرة مساءً وحتى الساعة العاشرة من صباح السبت الموافق 9-6-2018، نظرًا لقيام الشركة بأعمال الإحلال والتجديد لخطي السحب والطرد لرافع مياه صالح حرب.





وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.



