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بدء الحرب بين بنات عمرو دياب من زينة عاشور وشيرين رضا.. فما علاقة دينا الشربيني؟

الجمعة 08/يونيو/2018 - 10:30 ص
بدء الحرب بين بنات عمرو دياب من زينة عاشور وشيرين رضا.. فما علاقة دينا الشربيني؟
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الفجر الفني
 
يبدو أن حرباً غير معلنة بدأت بين بنات النجم عمرو دياب، من زيجات مختلفة، حيث نشرت جنا ابنة عمرو دياب صوراً عائلية تجمع والدها بوالدتها زينة عاشور، خلال حفل تخرج ابنيه التوأم كنزي وعبد الله من إحدى المدارس البريطانية في لندن.

وردّت نور ابنة دياب الكبرى من طليقته الفنانة شيرين رضا، بنشرها صورة جمعتها بوالدها والفنانة دينا الشربيني، بالتزامن مع تقارير حول زواج “الهضبة” من الأخيرة بعد انتهاء شهر رمضان الجاري في جزيرة ميكونوس اليونانية.

واللافت أن الصورة الأخيرة تم اخذها في لندن، ما يظهر عدم حضور نور حفل تخرج شقيقها. 
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