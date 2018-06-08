شبح "أبو علي" يطارد "حلبية" في مدينة بورفؤاد

اختتمت أمس بمدينة بورفؤاد دورة الشهيد عمروالسقا الرمضانية التى نظمها أهالى المدينة تخليدا لذكرى اسم الشهيد .

وشهد ختام الدورة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجالس إدارات الهيئات والنوادى الرياضية بالمحافظة .

وسلم المحافظ كأس شهيد القوات المسلحة الى قدامى لاعبى النادى المصرى بعد تغلبهم على قدامى لاعبى نادى بورفؤاد فى المباراة النهائية للدورة .

وحضر المباراة جمهور كبير من ابناء بورسعيد ورفع بعضهم لافتات وعلى مرأى ومسمع من المحافظ وأعضاء مجلس المصرى تطالب بتولى رجل الاعمال البورسعيدى كامل ابو على رئاسة مجلس المصرى خلفا لسمير حلبية رئيس المجلس الحالى على هامش إخفاقه فى تخفيف الاعباء المالية عن النادى وعدم اتمام صفقات تواكب تطلعات الجهازالفنى فى المنافسة الافريقية والدورى العام القادم .