ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شبح "أبو علي" يطارد "حلبية" في مدينة بورفؤاد

الجمعة 08/يونيو/2018 - 10:36 ص
شبح أبو علي يطارد حلبية في مدينة بورفؤاد
طباعة
نيرة الجابري
 

 

اختتمت أمس بمدينة بورفؤاد دورة الشهيد عمروالسقا الرمضانية التى نظمها أهالى المدينة تخليدا لذكرى اسم الشهيد .

 

وشهد ختام الدورة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجالس إدارات الهيئات والنوادى الرياضية بالمحافظة .

 

وسلم المحافظ كأس شهيد القوات المسلحة الى قدامى لاعبى النادى المصرى بعد تغلبهم على قدامى لاعبى نادى بورفؤاد فى المباراة النهائية للدورة .

 

وحضر المباراة جمهور كبير من ابناء بورسعيد ورفع بعضهم لافتات وعلى مرأى ومسمع من المحافظ وأعضاء مجلس المصرى تطالب بتولى رجل الاعمال البورسعيدى كامل ابو على رئاسة مجلس المصرى خلفا لسمير حلبية رئيس المجلس الحالى على هامش إخفاقه فى تخفيف الاعباء المالية عن النادى وعدم اتمام صفقات تواكب تطلعات الجهازالفنى فى المنافسة الافريقية والدورى العام القادم .

 

شبح "أبو علي" يطارد "حلبية" في مدينة بورفؤاد
شبح "أبو علي" يطارد "حلبية" في مدينة بورفؤاد
شبح "أبو علي" يطارد "حلبية" في مدينة بورفؤاد
شبح "أبو علي" يطارد "حلبية" في مدينة بورفؤاد
شبح "أبو علي" يطارد "حلبية" في مدينة بورفؤاد
شبح "أبو علي" يطارد "حلبية" في مدينة بورفؤاد
المزيد عن: كورة كرة كامل ابو علي سمير حلبية رياضة المصري
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
أوروجواي - أساسي
3
x
01:10
0
أوزبكستان - أساسي
كرواتيا - أساسي
-
x
18:00
-
السنغال - أساسي
سويسرا - أساسي
-
x
19:00
-
اليابان - أساسي
ألمانيا - أساسي
-
x
19:30
-
السعودية - أساسي
بولندا - أساسي
-
x
20:45
-
تشيلي - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/8/2018 11:00:04 AM