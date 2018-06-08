"نزيف الانف المتكرر".. الأسباب وطرق العلاج

اسباب نزيف الانف المتكرر يرتبط بعضها بالعوامل الخارجية وبعضها الآخر يرتبط ببعض العادات الخاطئة، بينما بعضها يمكن أن يكون لسبب مرضي بحيث يكون نزيف الانف من الأعراض، إلا أنه وفي الغالب فإن نزيف الأنف ليس بالأمر الخطير وليس له مضاعفات خطيرة.





اسباب نزيف الانف المتكرر:





التعرض للهواء الجاف يجفف أغشية الأنف وتصبح عرضة للنزيف.





كثرة الجلوس في أماكن بها أجهزة التدفئة وهو أيضا يبب جفاف الأنف.





استنشاق المواد الكيماوية التي تسبب تهيج في الأنف.





الحساسية والتهاب الممرات الأنفية بسبب الإصابة بالإنفلونزا.





تناول كميّات كبيرة من الإسبرين.





الإفراط في التدخين.





سوء التغذية.





التعرض لارتفاع ضغط الدم.





تخثر الدم.





أمراض الكبد.





الإصابة بالسرطان.





اجراءات السلامة عند نزيف الانف:





عدم إمالة الرأس للخلف.





المحافظة على الهدوء.





السماح للدم بالخروج.





الضغط بالسبابة و الإبهام على طرفي الأنف مع إمالة الرأس للأمام.





وضع القطن على فتحة الأنف لامتصاص الدم.





يمكن وضع كمادات ثلج على الأنف.



