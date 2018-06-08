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رسميا.. دييجو لوبيز مدربًا لنادي بينارول

الجمعة 08/يونيو/2018 - 10:31 ص
رسميا.. دييجو لوبيز مدربًا لنادي بينارول
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وكالات
 
أعلن نادي بينارول الأوروجوياني، أمس الخميس، تعيين دييجو لوبيز، مديرا فنيا للفريق، وأنه سيقدمه رسميا أمام وسائل الإعلام، غدا السبت.

ويحل لوبيز (43 عاما) بذلك، بدلًا من ليوناردو راموس، الذي انتقل لتدريب فريق الاتفاق السعودي.

وأعلنت إدارة نادي بينارول، أنه جرى الموافقة بالإجماع، على تعيين لوبيز، بعد الوقوف على تمتعه بالإمكانيات المطلوبة لقيادة الفريق، في الفترة المقبلة.

وخلال مسيرته الاحترافية، لعب لوبيز، لفريق ريفر بليت الأوروجوياني بين عامي 1994 و1996، ثم لعب لنادي ريسينج سانتاندر الإسباني، ثم كالياري الإيطالي، حتى أنهى مسيرته كلاعب عام 2010 .

وبدأ لوبيز مشواره التدريبي في 2013، وقد تولى تدريب كالياري وبولونيا وباليرمو.

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