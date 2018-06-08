عالم بالأزهر: جهاد النفس أخطر ما يواجه المسلم في رمضان
الجمعة 08/يونيو/2018 - 10:32 ص
هدى عبدالرازق
قال الشيخ سيد شلبي، من علماء الأزهر الشريف، إن شهر رمضان تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق أبواب النار، والشياطين تصفد.
وأشار "شلبي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح أون" المذاع عبر فضائية "أون لايف"، اليوم الجمعة، إلى أنه يمكن التفرقة بين الذنب بسبب النفس الأمارة بالسوء، أو بسبب خاطر الشيطان، موضحًا أن خاطر الشيطان متحول، بينما خاطر النفس يكون لحوح.
وأضاف أن أخطر جهاد يواجه المسلم في شهر رمضان هو جهاد النفس، مشيرا إلى أن الصيام الحقيقي هو صيام القلب.
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