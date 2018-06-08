ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مسيرات في العديد من المدن الإيرانية إحياء لـ "يوم القدس"

الجمعة 08/يونيو/2018 - 09:20 ص
مسيرات في العديد من المدن الإيرانية إحياء لـ يوم القدس
طباعة
وكالات
 
خرجت مسيرات حاشدة في العاصمة طهران وفي نحو 900 بلدة ومدينة إيرانية أخرى، إحياء للذكرى السنوية ليوم القدس العالمي، وهو حدث يقام في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

وجابت مسيرات حاشدة في هذه الذكرى شوارع العاصمة الإيرانية طهران من عشرات المسارات، ورفعت خلال المسيرات شعارات منها: "الله اكبر" و"الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل"، وشعارات تؤكد على تضامن المتظاهرين مع الشعب الفلسطيني.

ومن المقرر أن يلقي رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني كلمة أمام الحشود المشاركة في ختام مسيرات العاصمة طهران والتي ستنتهي بجانب "جامعة طهران" مكان إقامة صلاة الجمعة، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

 يشار إلى أن "يوم القدس" العالمي، يقام في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، إحياء لدعوة أطلقها المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، آية الله الخميني عام 1979، لإعلان التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
أوروجواي - أساسي
3
x
01:10
0
أوزبكستان - أساسي
كرواتيا - أساسي
-
x
18:00
-
السنغال - أساسي
سويسرا - أساسي
-
x
19:00
-
اليابان - أساسي
ألمانيا - أساسي
-
x
19:30
-
السعودية - أساسي
بولندا - أساسي
-
x
20:45
-
تشيلي - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/8/2018 9:20:13 AM