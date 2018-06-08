قديروف يفسر سبب تغيب أسئلة الشيشانيين عن "الخط المباشر مع بوتين"

قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، إن عدم وجود أية أسئلة عن الشيشان خلال "الخط المباشر مع الرئيس فلاديمير بوتين"، يدل على الاستقرار والازدهار في الجمهورية.





وكتب رمضان قديروف في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي" فكونتاكتي": "كنا على استعداد تام للرد على أية أسئلة تتعلق بالجمهورية. ونعتقد أن غياب أية أسئلة حول الشيشان، يدل على وجود الثقة والسلام والاستقرار والازدهار في الشيشان".





وأشار رئيس جمهورية الشيشان، إلى أن هذا طبعا لا يعني عدم وجود مشاكل في المنطقة وقال: "ليثق سكان الجمهورية بشكل تام، بأننا سنبذل أقصى الجهود لتطوير اقتصاد الجمهورية وتقليص البطالة. نحن نعمل في سبيل تحسين رفاهية سكان الشيشان".





ويوم أمس رد الرئيس فلاديمير بوتين على أسئلة الجمهور عبر "الخط المباشر"، الذي استمر أربع ساعات و 20 دقيقة. و أجاب بوتين خلال ذلك عن 73 سؤالا من بين مليونين ونيف.





وكما كان الحال في السنوات السابقة، تم توجيه أكبر عدد من الأسئلة (أكثر من مليون سؤال) عبر مركز الاتصال العام، فيما أرسل أكثر من 400 ألف شخص أسئلتهم على شكل رسائل هاتفية قصيرة، إضافة إلى أكثر من 52 ألف سؤال عبر الشبكات الاجتماعية، و 217 ألف سؤال عبر الموقع الإلكتروني لبرنامج "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين".



