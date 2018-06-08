تأهب في غزة وإسرائيل لـ"مليونية القدس" في ذكرى النكسة

دعت الهيئة العليا لـ "مسيرات العودة وكسر الحصار" في قطاع غزة اليوم إلى أوسع مشاركة شعبية في"مليونية القدس" في ذكرى النكسة، في حين استنفر الجيش "الإسرائيلي" جنوده على حدود قطاع غزة.





وقال عضو اللجنة التنسيقية الدولية لمسيرة العودة، عامر شريتح اليوم إن الفعاليات ستتضمن، حرق الإطارات وتقطيع الأسلاك الشائكة وإطلاق كميات غير مسبوقة من الطائرات الورقية التي تحمل صور الشهداء ولفافات حارقة.





ودعا شريتح الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وعموم فلسطين للحشد وشد الرحال نحو المسجد الأقصى المبارك في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان تزامنا مع مليونية القدس.





الجيش الإسرائيلي يتأهب استعدادا لـ"مليونية القدس"





من جهة أخرى ضاعف الجيش الإسرائيلي قواته على امتداد السياج الأمني مع قطاع غزة، تحسبا للمظاهرات التي يترقب انطلاقها عقب صلاة الجمعة، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي.





وأشارت الهيئة إلى أنه يتوقع أن تنضم قوات من الشرطة الإسرائيلية إلى القوات العسكرية وسترفع حالة التأهب في الضفة الغربية كذلك.





فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية حالة الاستنفار على غرار الجمعات الماضية في مدينة القدس والبلدة القديمة ومحيطها وزجت بالمزيد من القوات وأغلقت الطرق نفسها مع زيادة كثيفة في عدد القوات المنتشرة في البلدة القديمة وعلى أبواب المسجد الأقصى.





وحذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مواطني غزة من الاقتراب من السياج الحدودي مع القطاع.





وأضاف أدرعي أن طائرات إسرائيلية ألقت مناشير تحذر الفلسطينيين من مغبة الاقتراب من السياج والمشاركة في المليونية اليوم.





ويتوقع أن يتوافد عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين سيشاركون في فعاليات مسيرات "العودة الكبرى" والتي تحمل عنوان "مليونية القدس" وتتزامن مع فعاليات الـ5 يونيو (يوم النكسة) عام 1967.



