ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الأمن الروسي يصفي مسلحا خلال عملية أمنية في إنغوشيا

الجمعة 08/يونيو/2018 - 09:13 ص
الأمن الروسي يصفي مسلحا خلال عملية أمنية في إنغوشيا
طباعة
وكالات
 
تمكنت قوات الأمن الروسية، خلال عملية خاصة نفذتها في مدينة نازران، عاصمة جمهورية إنغوشيا، اليوم الجمعة، من تصفية مسلح فيما تقوم حاليا بملاحقة آخر.

وأوضحت مصادر من الأجهزة الأمنية المحلية لوكالات روسية أن عناصر قوات الأمن حاصروا صباح اليوم منزلا خاصا كان يتحصن فيه مسلحان، ودعتهما القوات الأمنية للاستسلام، لكنهما أقدما على مقاومة مسلحة ما أدى إلى بدء تبادل إطلاق نار أسفر عن مقتل أحدهما.

وأضافت مصادر أن قوات الأمن تطارد حاليا المسلح الثاني.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
أوروجواي - أساسي
3
x
01:10
0
أوزبكستان - أساسي
كرواتيا - أساسي
-
x
18:00
-
السنغال - أساسي
سويسرا - أساسي
-
x
19:00
-
اليابان - أساسي
ألمانيا - أساسي
-
x
19:30
-
السعودية - أساسي
بولندا - أساسي
-
x
20:45
-
تشيلي - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/8/2018 9:20:13 AM