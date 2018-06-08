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موسكو وواشنطن تناقشان أمن العسكريين الدوليين والروس في سوريا

الجمعة 08/يونيو/2018 - 09:12 ص
موسكو وواشنطن تناقشان أمن العسكريين الدوليين والروس في سوريا
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وكالات
 
يناقش رئيس الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف، في العاصمة الفنلندية هلسنكي اليوم مع نظيره الأمريكي جوزيف دانفورد، المسائل المتعلقة بأمن العسكريين الدوليين والروس في سوريا.

وأعلن مصدر في البنتاغون، أن الجنرالين، سيناقشان كذلك الوضع في أوروبا. وقال: "سيبحث رئيسا هيئتي الأركان في الدولتين، المسائل المتعلقة بمنع وقوع نزاعات خلال تنفيذ العمليات من جانب قوات التحالف الدولي والجيش الروسي في سوريا".

وسيجري خلال اللقاء تبادل الآراء حول وضع العلاقات الثنائية في المجال العسكري، والوضع الحالي في مجال الأمن في أوروبا وفي المناطق الهامة الأخرى.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن غيراسيموف ودانفورد سيبحثان خلال اللقاء، الوضع في مناطق الأزمات والخطوات المحتملة في مجال خفض التوتر.

ونقلت وسائل إعلام عن مصدر في وزارة الدفاع الفنلندية، أن فاليري غيراسيموف وجوزيف دانفورد، سيلتقيان كل على حدة، مع وزير الدفاع الفنلندي ساولي نيستا، والقائد العام لقوات الدفاع  الفنلندية، يارمو ليندبيرغ.

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