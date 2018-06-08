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اليوم.. الأهلي يتسلم درع الدوري العام

الجمعة 08/يونيو/2018 - 09:08 ص
اليوم.. الأهلي يتسلم درع الدوري العام
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الفجر الرياضي
 
يتسلم اليوم الجمعة فريق الأهلي اليوم الجمعة درع الدوري العام موسم 2017 - 2018، بأحد فنادق القاهرة بحضور مجلس إدارة المارد الأحمر وأعضاء اتحاد الكرة والشركة الراعية.

وحرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب علي توجيه الدعوة للجهاز الفني السابق للفريق بقيادة حسام البدري وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأحمد أيوب المدرب العام وسيد معوض مدرب الفريق، وأنيس الشعلالي المعد البدني محمد أبو العلا مخطط الأحمال وذلك لحضور حفل تسليم درع الدوري.

ويتسلم الأهلي درع الدوري لموسم2017-2018 في احتفالية كبرى تنظمها الشركة الراعية لإتحاد الكرة للاحتفال بفوز الأهلي بالدوري للموسم الثالث على التوالي والوصول إلى النجمة الرابعة.

ومن المقرر حضور الجهاز الفنى واللاعبين للنادى بالجزيرة فى تمام التاسعة مساءًا ، ثم التوجه بأتوبيسات النادى الأهلى للأحد الفنادق الكبرى للاحتفال بدرع الدورى.

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