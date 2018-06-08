صحيفة صينية تنتقد موقف أمريكا من تايوان

قالت صحيفة جلوبال تايمز في مقال افتتاحي، اليوم الجمعة، إن على الصين أن تتأهب لأزمة في مضيق تايوان وسط تصاعد التوتر بين بكين وواشنطن بشأن الجزيرة ذات الحكم الذاتي التي تعتبرها بكين إقليما منشقا.





ووفقا لـ"رويترز"، قالت الصحيفة الصينية: "من المرجح أن تواجه الصين والولايات المتحدة أزمة بشأن مضيق تايوان إن آجلا أو عاجلا"، ولا تعبر الصحيفة عن السياسة الرسمية.

وأضافت: "البر الرئيسي الصيني لا يخشى أي أزمة في مضيق تايوان حتى المواجهة من أجل إخماد عدوانية الولايات المتحدة وتايوان وحماية الوحدة الوطنية".





ويأتي تصاعد التوتر بشأن تايوان في وقت حرج بالنسبة للعلاقات بين الولايات المتحدة والصين إذ تخوض الدولتان مفاوضات لتفادي حرب تجارية شاملة.





وأثارت الصين قلق تايوان حين زادت من تدريباتها العسكرية هذا العام، بما في ذلك تحليق قاذفات قنابل وطائرات حربية أخرى حول الجزيرة وإرسال حاملة طائرات عبر مضيق تايوان الذي يفصلها عن تايوان.





وزادت الولايات المتحدة الضغط على الصين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه في ظل تقارير عن تحليق قاذفات قنابل أمريكية فوق المنطقة هذا الأسبوع. وذكرت "رويترز" أن واشنطن تدرس إرسال سفينة حربية إلى مضيق تايوان.





وتخوض الصين والولايات المتحدة حاليا محادثات محتدمة بشأن التجارة. وتكررت الخلافات بين البلدين فيما يتعلق بالوجود العسكري في بحر الصين الجنوبي، حيث تقول الصين وتايوان وفيتنام وماليزيا وبروناي والفلبين إن لها حقوقا في السيادة عليه.



