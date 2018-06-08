ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

صحيفة: "ترامب" يشبّه تيريزا ماي بمعلمة مدرسة!

الجمعة 08/يونيو/2018 - 08:49 ص
صحيفة: ترامب يشبّه تيريزا ماي بمعلمة مدرسة!
طباعة
الفجر
 
ذكرت صحيفة بريطانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لن يعقدا مباحثات ثنائية على هامش قمة مجموعة "السبع الكبار" في مقاطعة كيبيك الكندية.

وعزت صحيفة "Telegraph " ذلك، استنادا إلى متحدث باسم الحكومة البريطانية، إلى توتر العلاقات الشخصية بين ترامب وماي. كما نقلت "روسيا اليوم"

وكشفت مصادر محيطة بالرئيس الأمريكي أن ترامب تعب من لهجة ماي "التعليمية"، فيما قال مصدر حضر اجتماعات الزعيمين: "لا مؤاخذة، لكن هي عمليا مثل معلمة مدرسة، لا أعتقد أن هناك من لديه علاقات جيدة معها".

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غضب من نهج رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي خلال محادثاتهما الهاتفية، حين دخلت عميقا على الفور في مناقشة تفاصيل سياسية بدلا من الحديث العام بشأن القضايا العالقة.

وأبلغ مصدر آخر الصحيفة، أن ترامب عبّر عن غضبه كذلك من طلبات ماي المتكررة، والتي تبدو بمثابة سعي لجني فوائد من العلاقات مع الولايات المتحدة.

قمة مجموعة "السبع الكبار"  تلتئم اليوم الثامن من يونيو، وتتواصل داخل منتجع "لا مالبا" في مقاطعة كيبيك الكندية حتى الغد.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
أوروجواي - أساسي
3
x
01:10
0
أوزبكستان - أساسي
كرواتيا - أساسي
-
x
18:00
-
السنغال - أساسي
سويسرا - أساسي
-
x
19:00
-
اليابان - أساسي
ألمانيا - أساسي
-
x
19:30
-
السعودية - أساسي
بولندا - أساسي
-
x
20:45
-
تشيلي - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/8/2018 9:20:03 AM