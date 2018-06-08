صحيفة: "ترامب" يشبّه تيريزا ماي بمعلمة مدرسة!

ذكرت صحيفة بريطانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لن يعقدا مباحثات ثنائية على هامش قمة مجموعة "السبع الكبار" في مقاطعة كيبيك الكندية.





وعزت صحيفة "Telegraph " ذلك، استنادا إلى متحدث باسم الحكومة البريطانية، إلى توتر العلاقات الشخصية بين ترامب وماي. كما نقلت "روسيا اليوم"





وكشفت مصادر محيطة بالرئيس الأمريكي أن ترامب تعب من لهجة ماي "التعليمية"، فيما قال مصدر حضر اجتماعات الزعيمين: "لا مؤاخذة، لكن هي عمليا مثل معلمة مدرسة، لا أعتقد أن هناك من لديه علاقات جيدة معها".





وأوضحت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غضب من نهج رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي خلال محادثاتهما الهاتفية، حين دخلت عميقا على الفور في مناقشة تفاصيل سياسية بدلا من الحديث العام بشأن القضايا العالقة.





وأبلغ مصدر آخر الصحيفة، أن ترامب عبّر عن غضبه كذلك من طلبات ماي المتكررة، والتي تبدو بمثابة سعي لجني فوائد من العلاقات مع الولايات المتحدة.





قمة مجموعة "السبع الكبار" تلتئم اليوم الثامن من يونيو، وتتواصل داخل منتجع "لا مالبا" في مقاطعة كيبيك الكندية حتى الغد.



