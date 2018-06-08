رمضان بالميري.. حكايات من عرين الأبطال في شهر رمضان

يعتبر رمضان شهرًا مميزًا لجموع المسلمين بما فيه من مظاهر دينية وروحانية، إلا أنه في نظر الجنود الأبطال من القوات المسلحة، يحمل ذكريات وحكايات لا تنسى، ممزوجة بالدماء والعرق في سبيل الدفاع عن الأرض والعرض خلال الشهر الكريم.





بابتسامة طويلة أعادت لأذهانه ذكريات جميلة، في أثناء خدمته بالمنطقة المركزية الغربية، وقال رديف بيشوي، إنه في حياته المدنية كان يساعد أفراد كنيسته في إفطار أخواتنا المسلمين خلال شهر رمضان، وعندما حل الشهر أثناء خدمته، شاء القدر أن يكون مسؤول عن الميس في كتيبته، لإفطار زملائه كما كان يفعل قبل تجنيده، وتذكر عندما حل رمضان واستدعائه قائد الكتيبة قائلًا: "هتفطرنا إيه يا بيشوي انهاردة؟".





وأضاف، أن الخدمة في القوات المسلحة كانت تتيح التعرف على مختلف الثقافات من محافظات مصر، لتصادق البحري والقبلي والسيناوي وغيرهم، فكنا محظوظون بإبداعات هؤلاء في تحضير وجبات الإفطار، وكان يشعر بلذة وفرحة عارمة في إفطار زملائه، وبعد كل إفطار كان يسأل زملائه: "عجبكم الأكل"، وكان الرد كالعادة "ده بيشوي اللي بيطبخ مش أي حد ".





"في رمضان عرفنا من هم أخواتنا الذين لم تلدهم أمهاتنا"، بتلك الكلمات بدأ رديف محمد، حديثه فقال: أتذكر في الشهر الكريم خاصة أوقات الصلاة، كان يهرول زملائي الأقباط في الكتيبة وينادون علي بعضهم لتأمين المصلين من الجنود والضباط، بل وصل الأمر إلى أن زميلي مايكل كان يتذكر مواعيد صلواتنا بدقة متناهية، وعندما كنت اسأله لماذا تنبه علي الجميع مواعيد صلاتنا فكان رده جميلاً كالعادة قائلاً: "ومين اللي هيأمنك وأنت بتصلي".





وأكد: خلال شهر رمضان كان زملائه من الجنود يختارون أوقات الخدمة الشاقة في الصباح بدلاً منا، بل كانوا يصرون أن يتولوا كل المهام الصعبة خلال فترة الظهيرة والإفطار، فازدادنا تعلقًا وترابطًا معهم، حتى بعد انتهاء خدمتنا، وأصبحت أنا وكثير منهم أصدقاء إلى الأن .





وتابع رديف بطل صابر، أن زملائه الأقباط في كتيبته لم يطلبوا يومًا واحدًا إجازة في شهر رمضان، حتى يتسنى للجنود المسلمين أن يفطروا يومًا أو اثنين مع عائلتهم في ذلك الشهر فكنا نقدر ذلك، بل أثر البعض البقاء في الكتيبة خلال رمضان بالكامل بعد ذلك الموقف.





وأوضح: "كثير من الأقباط يتزوجون خلال شهر رمضان، وأتذكر زميلي مينا في كتيبتي، والذي أجل زواجه لما بعد الشهر الكريم، حتى لا يترك زملائه وخدمته في ذلك الوقت، بالتزامن مع وجود عمليات نوعية للجيش بسيناء، وعلى الرغم من سماح قائد الكتيبة له بالإجازة إلى أنه أصر على التأجيل حتى انتهاء شهر رمضان والعمليات ".





"لم نشعر بالتفرقة والتمييز خلال الشهر الكريم"، بتلك الكلمات بدء رديف أيمن، حديثة قائلاً: خلال رمضان كان جميع الضباط والجنود يؤدون مهامهم في كتيبتي، فمبدأ المساواة واحد في القوات المسلحة، بل كان قائد الكتيبة يصر خلال أوقات الصيام أن يمر بنفسه للتفتيش على نقاط الخدمات والتأمين والمراقبة، وكذلك باقي الضباط، مما أشعرنا بالحماسة وزاد من يقظتنا خلال الخدمة".





وأشار أيمن، إلى أن "الفطار كان واحدًا لا يختلف طعام الجندي عن الضابط، بل كانت تجمعنا مائدة واحدة في بعض الأحيان، وأشهد أن قائدي كان يفضل الإفطار معنا داخل المدرعة بدلًا من الميس حتى لا يشعرنا بالتمييز أو التفرقة، فكان قائدًا بحق في أنظارنا".





وتذكر رديف بطل صاعقة محمود، خدمته في أثناء شهر رمضان قائلاً: "كنت أخدم في منطقة شمال سيناء، أثناء العمليات النوعية للقوات المسلحة ضد أوكار الإرهابيين، وطلب قائدنا مجموعة لتمشط في منطقة مشتبه بها قرب موعد الإفطار، فأصاب بالذهول عندما أخبره كل ضابط برغبته في التمشيط، بل أن كثيرًا من الجنود كانت تعد نفسها للخروج، ووجد القائد 3 أضعاف العدد المطلوب يطلب اختياره للتمشيط وقت الإفطار".





وأوضح محمود: "دائمًا ما كنت أتذكر ثواب الجندي الذي بات يحرس في سبيل الله ، وأن عينيه لن تمسهما النار، وعندما حل رمضان أثناء خدمتي، تمنيت الشهادة في ذلك الشهر ، فنالها بعض المحظوظون من زملائي وقادتي".





وأكمل رديف إسلام: أصبت برصاصة في قدمي خلال خدمتي في وسط سيناء خلال شهر رمضان ، وكان لابد من خضوعي لعملية جراحية عاجلة، وتم نقلي للمستشفي وقضيت أياماً للاستشفاء، وفوجئت بمجموعة من زملائي وقائدي ساعة الإفطار حاضرين ومعهم وجبات إفطار.





وواصل "في كل رمضان أتذكر كيف كنا، وأقرأ الفاتحة باستمرار لشهداء كتيبتي، واختم لهم أجزاء من القرأن الكريم في الشهر الكريم، ولم ينساني قائدي على الرغم من مرور عامًا على انتهاء خدمتي إلا أنه دائمًا ما يرسل لي تهنئة بمناسبة شهر رمضان كل عام مازحًا: "فاكر رجلك أما ضيعت علينا الفطار".

