بايرن ميونيخ يحسم مصير سانشيز

ذكرت تقارير صحفية ألمانية، أن إدارة بايرن ميونخ حامل لقب البوندسليجا، قررت منح لاعب الفريق الشاب ريناتو سانشيز، فرصة جديدة لإثبات إمكانياته.





وبحسب صحيفة "كيكر" الألمانية، فإن سانشيز سيعود هذا الصيف للبافاري، وسيعمل تحت قيادة المدرب الجديد نيكو كوفاتش، على الأقل لمدة نصف موسم.





وأشارت عدة تقارير صحفية سابقة، لوجود اهتمام من بنفيكا، باستعادة سانشيز لمدة موسم على سبيل الإعارة، وتم التواصل مع وكيله خورحي مينديز لحسم الأمر، ولكن كان هناك خلاف مادي حول راتب اللاعب.





وانضم سانشيز لصفوف البافاري قبل موسمين مقابل 35 مليون يورو، وفشل في موسمه الأول مع بايرن، قبل أن يخرج الموسم الماضي معارا إلى سوانزي سيتي الإنجليزي، وأيضًا لم ينجح في التعبير عن نفسه.



