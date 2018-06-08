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تعرف على موعد طرح فيلم "A Star Is Born" للمغنية العالمية ليدي جاجا

الجمعة 08/يونيو/2018 - 08:27 ص
تعرف على موعد طرح فيلم A Star Is Born للمغنية العالمية ليدي جاجا
مشهد من الفيلم
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قررت الشركة المنتجة لفيلم الدراما الجديد "A Star Is Born" لمغنية البوب العالمية ليدي جاجا،  طرحه للمرة الأولى في 28 سبتمبر القادم 2018.


تدور قصة الفيلم حول "جاكسون ماين"، نجم موسيقى كانتري على حافة التراجع في مستواه، يكتشف فتاة موهوبة مغمورة تُدعى "آلي جيرمانوتا"، وعندما تقوى العلاقة العاطفية بينهما، يقوم "جاكسون" بدفع "جيرمانوتا" إلى دائرة الضوء والشهرة، وبينما تقطع "آلي" مسيرتها بنجاح، يعاني "جاك" صعوبة في الحفاظ على مجده الذي يخبو.


والفيلم من إخراج المخرج الشهير برادلي كوبر، وسيناريو ويليام آي ويلمان ويشارك في بطولته سام إليوت وبرادليكوبر وايكل هارني وجريج جرونبرج وبوني سومرفيل وديف تشابيل واندرو دايس كلاي وغيرهم.


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