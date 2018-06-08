الأهلي يستفسر من أحمد فتحي عن حقيقة توقيعه للشباب السعودي





أجرى علاء عبد الصادق، عضو لجنة الكرة بالنادي الأهلي، اتصالُا بأحمد فتحي مدافع المارد الأحمر ومنتخب مصر، لمعرفة حقيقة ما تردد حول توقيعه للشباب السعودي، خلال الفترة الماضية.





وأكد مصدر داخل لجنة الكرة، أن عقد فتحي الجديد مع الأهلي لم يوثق، أو يعتمد من مجلس إدارة النادي، حتى الآن، بسبب خلاف حول تحمل نسبة الضرائب، وإعفائه من نسبة المشاركة.





وكان خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، قد قال، أمس الخميس، إن الشباب حصل على توقيع أحمد فتحي، بحيث ينضم الدولي المصري لتدريبات الفريق السعودي، بعد كأس العالم.



