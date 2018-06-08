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مارسيلو: كريستيانو ليس رئيس ريال مدريد

الجمعة 08/يونيو/2018 - 07:48 ص
مارسيلو: كريستيانو ليس رئيس ريال مدريد
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وكالات
 
فتح الظهير الأيسر لريال مدريد الإسباني، الدولي البرازيلي مارسيلو، أبواب انتقال مواطنه نيمار دا سيلفا إلى "الملكي"، مشيراً إلى أن كريستيانو رونالدو ليس رئيساً لريال مدريد ليحدد من يأتي ومن يرحل.

وقال مارسيلو في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية: "نيمار سيلعب يوماً ما في ريال مدريد، سيكون مناسباً تماماً في الفريق، لأن هذا النادي يبحث دائماً عن أفضل اللاعبين في العالم".

ويرى مارسيلو أن زميله ومواطنه نيمار هو وريث كريستيانو في الكرة الذهبية، حيث قال ظهير "الميرينغي": "حتى الآن لا أفهم المعيار الحقيقي لاختيار الفائز بالكرة الذهبية، لا أعرف ما اذا كان الألقاب لهذا الموسم، أم الجودة، كل ما أعرفه أن الأمر يعتمد على الأصوات، ويفوز بها من يحصل على أكبر عدد من الأصوات".

وأضاف: "بالنسبة لي كريستيانو رونالدو الأفضل في الوقت الحالي، نيمار لديه مسيرة رائعة أمامه، ومن المؤكد أنه سيكون على قدم المساواة مع كريستيانو".

وبسؤاله عما إذا كان سيؤثر وجود كريستيانو رونالدو على عدم توقيع نيمار لريال مدريد، أجاب مارسيلو: "كريستيانو رونالدو ليس رئيس ريال مدريد، لماذا قد يكون وجوده سبباً في عدم قدوم نيمار؟، نيمار لديه دائماً أبواب مفتوحة في الملكي".
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