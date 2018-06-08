أعين جوارديولا تترصد نجم ريال مدريد

بعدما قاد بيب جوارديولا فريق مانشستر سيتي إلى تحقيق موسم مميز واعتلاء منصة التتويج، يستعد المدرب الكاتالوني إلى اقتناص نجم شاب يحمل قميص ريال مدريد، ويُعد محط أطماع أندية كثيرة.





يبدو أن بيب غوارديولا عاقد العزم على تطعيم كتيبته الكروية المرعبة، بأسماء أخرى وازنة في عالم الساحرة المستديرة، إذ يُدرك المدرب الإسباني أن التعاقد مع لاعبين جديد سيمنحه حلولاً تكتيكية أكبر، وقدرة على التعامل مع حيثيات الكثير من المباريات الكروية.





وتشير تقارير صحافية إسبانية أن مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، يُريد الحصول على خدمات نجم ريال مدريد الصاعد ماركوس أسينسيو، الذي ترغب الكثير من الأندية الأوروبية الكبيرة في التعاقد معه، على غرار تشيلسي ومانشستر يونايتد.

وبحسب نفس التقارير، يرى أسينسيو أن تعاقد "الميرنغي" المُتوقع من النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، سيقوض من فرص مشاركته مع الفريق بشكل كبير، وأضافت أن غوارديولا يُريد استغلال هذا الوضع، من أجل إقناع النجم الإسباني الشاب بالانتقال إلى "الأزرق السماوي".





وفي نفس السياق، أوضح موقع "diariogol" الإلكتروني أن المدرب الكاتالوني مستعد لتقديم مبلغ 80 مليون يورو من أجل التعاقد مع أسينسيو، وأضاف الموقع الإسباني أن غوارديولا لن يتوقف عند هذا الحد، بل سيدرج في الصفقة أيضاً واحد من اللاعبين الثلاثة: رحيم ستيرلينغ و ليروي ساني وبرناردو سيلفا، في محاولة منه لإقناع إدارة "الملكي" السماح للنجم الشاب بالرحيل.





والجدير بالذكر، أن إدارة ريال مدريد أكدت في أكثر من مرة رفضها القاطع التفريط في خدمات ماركوس أسينسيو، الذي من المحتمل أن ينافس في السنوات القليلة المقبلة على جائزة الكرة الذهبية كأحسن لاعب في العالم، حسب ما يشير إلى ذلك بعض المراقبين.